Знаменитости 07 августа 2023, 11:46 Лещенко, Хабенский и другие артисты простились с Ириной Мирошниченко в МХТ имени А. П. Чехова Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко началась в МХТ имени А. П. Чехова Телеканал «360»

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В Москве 7 августа началась церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко, которая умерла в больнице. Гражданскую панихиду организовали в МХТ имени А. П. Чехова, сообщили «Известия».

Проститься с актрисой решили ее коллеги, деятели театра и кино, связанные со сферой культуры чиновники. Церемонию устроили на сцене МХТ имени А. П. Чехова, где Ирина Мирошниченко работала с 1965 года. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

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На церемонию пришли художественный руководитель театра Константин Хабенский, народный артист РСФСР Лев Лещенко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Среди гостей заметили также министра культуры России Ольгу Любимову и спецпредставителя президента России по межкультурному взаимодействию Михаила Швыдкого.

Звезду фильмов «Зимняя вишня» и «Вам и не снилось» госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Она умерла 3 августа в реанимации.