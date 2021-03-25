Телеведущую Леру Кудрявцеву выписали из больницы. Она рассказала «360», что уже дома и сейчас чувствует себя хорошо. Звезда призналась, что ее очень напугал окровавленный мужчина, который пришел к ней в палату ночью.

«Я уже дома. Все хорошо. Просто нужно больше отдыхать. Нервишки шалят. Мужчина в крови — это пипец был», — сообщила Кудрявцева.

Телеведущая призналась, что ее действительно сильно напугал мужчина, который ворвался в ее больничную палату в окровавленной одежде.

«Он, наверное, не в себе. Ему 83 года, то ли там деменция, то ли какие-то отклонения нервные. Я не знаю, чего он хотел. Но у меня-то было ощущение, что конкретно пришлось меня, это… Ну, в общем, ужас», — сказала она.

Звезда ранее рассказала, что ее ночным гостем оказался пожилой пациент из соседней палаты.

Лера Кудрявцева попала в больницу после того, как ее состояние ухудшилось из-за сильного нервного напряжения и стресса. Ведущую госпитализировали в понедельник, 22 марта. Кудрявцеву увезли в больницу прямо со съемок. В среду ей стало лучше.