Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после перелома костей в трех местах

«Чувствую себя нормально, но какое-то время придется полежать. Не могу сказать, что я свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации, мне лежать проще в квартире. Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости», — уточнила знаменитость.

По словам ведущей, иногда к ней заходит сестра. Она помогает с дочкой, так как ребенку пока нелегко. Девочка не понимает, что мама не может встать.

Кудрявцева получила травму, когда полезла на чердак в своем загородном доме. Лестница выдвигается необычным способом, а сам чердак закрывается на специальный крюк. Когда звезда забиралась наверх, она упала на спину и ударилась головой. Помимо переломов, женщина получила сотрясение мозга. Теперь Лере предстоит соблюдать постельный режим в течение трех недель.