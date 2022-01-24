Лера Кудрявцева рассказала о ночной поездке в больницу

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем походе в больницу в ночное время суток. По словам знаменитости, ей в срочном порядке пришлось делать магнитно-резонансную томографию (МРТ). Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на Instagram ведущей.

Зачем понадобилась такая срочность, звезда рассказывать не стала. Она лишь написала одну фразу: «Ночью на МРТ».

В начале прошлого года Кудрявцева переболела коронавирусной инфекцией. Ее фанаты предположили, что у ведущей снова начались проблемы со здоровьем. Ранее Лера жаловалась, что после перенесенной инфекции у нее ухудшилась память, а также «накрылась нервная система». Чтобы хоть как-то улучшить положение, телеведущая даже начала учить стихи, написали «Дни.ру».

Помимо коронавируса, Кудрявцева сообщила поклонникам про еще один недуг. Ранее ведущую госпитализировали с межпозвоночной грыжей. Тогда знаменитость жаловалась, что из-за сильных болей она даже не в состоянии передвигаться.