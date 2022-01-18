Лера Кудрявцева пожаловалась, что не отдохнула в отпуске из-за мыслей о работе

Умение переключаться и не думать о работе оказалось недоступно телеведущей Лере Кудрявцевой. На своей странице в Instagram она поделилась, что в обычные дни она мечтает о поездке на острова, чтобы остаться в полной тишине и посвятить время чтению. Но даже на курорте мысли о работе ее не оставляют.

По словам телеведущей, от подобного вида отдыха она устает еще сильнее, чем в обычные дни.

«Сидишь и думаешь с чего начать разгребать все накопившееся дела. Вроде 10 дней на отдыхе, но приезжаешь и как будто не отдохнула», — подчеркнула Кудрявцева.

Она пояснила, что у нее есть мечта остаться в постели, погрузиться в чтении и много есть, хотя уже набрала три килограмма.

«Жизнь — боль, но, слава богу, что она есть», — отметила телеведущая.

Как сообщила «Газета.ru», подобные мысли у Леры Кудрявцевой появились после отпуска, который она провела в Дубае.