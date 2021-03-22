Лера Кудрявцева попала в реанимацию. Видео

Телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в больницу со съемок. Артистка упала в обморок. «360» она рассказала, что из-за усталости дала сбой «физика».

Артистка добавила, что сейчас чувствует себя хорошо. В случившемся она винит, в том числе, стресс.

«Стресс и хроническая усталость дали сбой на физику. Короче, отдыхать надо», — резюмировала Кудрявцева.

49-летняя артистка опубликовала в Instagram видео из клиники. И призналась, что «прилично испугалась».

«Увезли прямо со съемок. Проверяют, что со мной. Сама испугалась и всех испугала», — поделилась Кудрявцева с подписчиками подробностями своего состояния.

Ведущая уточнила, что ей проверили сердце и сделали КТ легких. Дополнительные обследования запланированы на утро 23 марта.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о гонорарах участников телешоу и контрактах, которые они заключают перед выходом в эфир.