    20 марта 2020, 10:57

    Лера Кудрявцева поделилась секретом счастья

    Анастасия Кременчугская

    Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. В честь праздника ИА Nation News поговорило с телеведущей Лерой Кудрявцевой и выяснило, как же все-таки добиться счастья.

    Самое главное правило, по мнению Кудрявцевой, счастье не стоит измерять материальными благами. Она считает, что оно заключается в других вещах. Телеведущая советует каждый день благодарить Господа за все. И очень важно уметь быть счастливым каждый день.

    Кудрявцева поделилась своим рецептом своего счастья.

    «Счастье — это когда ты здоров, здоровы твои дети и родители, у тебя есть семья и ты просто живешь», — ответила телеведущая.