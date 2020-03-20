20 марта 2020, 10:57
Лера Кудрявцева поделилась секретом счастья
Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. В честь праздника ИА Nation News поговорило с телеведущей Лерой Кудрявцевой и выяснило, как же все-таки добиться счастья.
Самое главное правило, по мнению Кудрявцевой, счастье не стоит измерять материальными благами. Она считает, что оно заключается в других вещах. Телеведущая советует каждый день благодарить Господа за все. И очень важно уметь быть счастливым каждый день.
Кудрявцева поделилась своим рецептом своего счастья.
«Счастье — это когда ты здоров, здоровы твои дети и родители, у тебя есть семья и ты просто живешь», — ответила телеведущая.