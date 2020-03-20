Лера Кудрявцева поделилась секретом счастья

Самое главное правило, по мнению Кудрявцевой, счастье не стоит измерять материальными благами. Она считает, что оно заключается в других вещах. Телеведущая советует каждый день благодарить Господа за все. И очень важно уметь быть счастливым каждый день.

Кудрявцева поделилась своим рецептом своего счастья.

«Счастье — это когда ты здоров, здоровы твои дети и родители, у тебя есть семья и ты просто живешь», — ответила телеведущая.