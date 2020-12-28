Лера Кудрявцева обратилась к подписчикам за советом по лечению ребенка

Знаменитость пояснила, что у ее ребенка высокая температура.

«38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?» — поинтересовалась телезвезда.

Она опубликовала фото девочки, на которой надет теплый комбинезон и вязаная шапка. На снимке Дочь Кудрявцевой смотрит на новогодние игрушки. Пользователи интернета рассказали, как по их мнению лучше лечить простуду. Некоторые посоветовали поить девочку клюквенным морсом. Помимо прочего, поклонники ведущей порекомендовали не сбивать температуру, если она не слишком высокая.

Кроме этого, женщину попросили обратиться к врачу.

Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Разница супругов в возрасте составляет 16 лет, супруг ведущей младше нее. Лера родила ребенка в возрасте 47 лет.

Ранее сообщалось, что Лера выиграла суд с продюсером Андреем Разиным.