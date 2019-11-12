Лера Фрост призналась, что потеряла ребенка от умершего Паши Фейсконтроля

Участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост была беременна от скоропостижно скончавшегося Павла Пичугина — главного фейсконтрольщика клубной жизни Москвы. Родить она не смогла. Из-за постоянной нервотрепки у нее случился выкидыш.

В интервью изданию «СтарХит», Фрост рассказала историю знакомства с Пашей Фейсконтролем и об их не родившемся ребенке.

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«Когда я уже была беременна, Паша рассказывал друзьям, что скоро станет отцом, хотя я просила держать это в тайне. В итоге злые языки наговорили про меня гадости», — заявила бывшая невеста покойного. Она добавила, что сам Пичугин очень ждал рождения малыша, мечтал, что его сын станет хоккеистом и договаривался о родах в Майами.

Из-за постоянного давления со стороны СМИ и в соцсетях пара поссорилась, и в выкидыше Фрост обвинила отца ребенка, о чем позже пожалела. Она поделилась, что все можно было выяснить, все проблемы решить, и тогда «все сложилось бы по-другому». На своей странице в Instagram девушка выложила скриншот своего интервью и оставила подпись из одного слова: «Тяжело».

Павел Пичугин, более известный в столичных клубных кругах как Паша Фейсконтроль, умер 9 ноября. Ему было 38 лет. Накануне дня своей смерти он сам себе дважды вызывал скорую помощь. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего не смогли. Его сердце остановилось.