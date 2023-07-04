Знаменитости 04 июля 2023, 01:19 Лепс заплатил россиянину миллион рублей за подбитый танк Leopard Певец Григорий Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard РИА «Новости»

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Певец Григорий Лепс заплатил российскому военнослужащему миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard. Военнослужащий с позывным Веном показал пачку денежных купюр на видео, опубликованном в Telegram-канале артиста.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс.

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Григорий Лепс и Николай Басков ранее выступили с предложением заплатить один миллион рублей каждому, кто сможет вывести из строя танк ВСУ. Об этом артисты сообщили в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также Лепс заявил, что готов оказывать помощь российским бойцам, пока его «держит земля». Инициативу певцов поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус накануне сообщил, что Вооруженные силы Украины получат десятки танков Leopard в ближайшие недели. Общая сумма пакета военной помощи составит 2,7 миллиарда евро.