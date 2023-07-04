04 июля 2023, 01:19
Лепс заплатил россиянину миллион рублей за подбитый танк Leopard
Певец Григорий Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard
Певец Григорий Лепс заплатил российскому военнослужащему миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard. Военнослужащий с позывным Веном показал пачку денежных купюр на видео, опубликованном в Telegram-канале артиста.
«Я ответил за свои слова», — написал Лепс.
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Григорий Лепс и Николай Басков ранее выступили с предложением заплатить один миллион рублей каждому, кто сможет вывести из строя танк ВСУ. Об этом артисты сообщили в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Также Лепс заявил, что готов оказывать помощь российским бойцам, пока его «держит земля». Инициативу певцов поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус накануне сообщил, что Вооруженные силы Украины получат десятки танков Leopard в ближайшие недели. Общая сумма пакета военной помощи составит 2,7 миллиарда евро.
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