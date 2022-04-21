Лепс заявил о готовности выступить перед военными в Донбассе

Российский певец Григорий Лепс заявил о готовности отправиться в зону спецоперации в Донбассе, чтобы выступить перед военнослужащими. Об этом «Газете.ru» сообщил его концертый директор Владимир Урюпин.

«Конечно, готов. И поедет, если позовут», — сказал он.

Ранее стало известно, что народный артист России, певец Николай Расторгуев выступил перед российскими военнослужащими, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко в Москве.

Раненых также навестили актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.