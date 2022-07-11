Лепс захотел выкупить права на песни Шатунова

Григорий Лепс захотел приобрести права на исполнение некоторых песен из репертуара умершего экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом автор хита «Рюмка водки на столе» рассказал ТАСС.

Лепс сказал, что артисту очень сложно угадать, какая песня может стать хитом. Музыкант признался, что если бы мог найти такое произведение, как «Белые розы», то отдал бы «колоссальное количество средств», чтобы его приобрести.

«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Но не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке», — сказал Лепс.

Певец не исключил, что найдется молодой артист, который мог бы перепеть хиты Шатунова так, чтобы они приобрели новую жизнь. При этом Лепс добавил, что вряд ли бы стал сам исполнять песни «Ласкового мая», так как в силу своего возраста ему кажется странным петь их в той же манере, как это делал Шатунов.

Семья Шатунова ранее объявила конкурс на создание памятника, который возведут на его могиле. От участников ждут эскизы памятника, который должен быть выполнен из бронзы в полный рост или выше, писала газета «Известия».

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин ранее рассказал, что за неделю до смерти у Шатунова случился сердечный приступ. Это случилось на концерте в Зеленограде, передавало РИА ФАН.

Юрий Шатунов умер 23 июня из-за обширного инфаркта. Певца не стало в 48 лет, писал RT.