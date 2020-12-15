Лепс упрекнул российских звезд, пропустивших прощание с Гафтом

Отмечается, что церемония прощания с актером прошла во вторник, 15 декабря в театре «Современник». Лепс заметил, что мероприятие посетили не так много артистов.

«Сожалею, что не увидел здесь некоторых наших коллег по цеху, — они обязаны были прийти и попрощаться с таким человеком», — подчеркнул музыкант.

Лепс иронично заметил, что у его коллег были важные причины, чтобы пропустить прощание с актером. По его мнению, среди возможных поводов не приехать к Гафту были дела в виде «примерок, грима, ресниц и микрофона».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти жена артиста Ольга Остроумова назвала последствия перенесенного в августе прошлого года инсульта. Он умер дома, рядом с ним была его жена. Перед смертью артист уже не мог говорить и двигаться.

Гафт был ведущим актером «Современника» с 1969 года. Он играл в спектаклях «Валентин и Валентина», «Три сестры», «Обыкновенная история» и многих других. Кроме этого, артист снимался в кино, в частности в картинах режиссера Эльдара Рязанова. В их числе драма «О бедном гусаре замолвите слово…» и комедия «Гараж».