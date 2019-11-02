Лепс пожалел о запрете на въезд в Латвию

«Не то чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Мне жаль», — говорит Лепс.

Лепсу запретили въезд в Латвию Подробнее

Он пояснил, что расстраивается из-за того, что большая латвийская аудитория не сможет насладиться его творчеством. Певец отметил, что здесь дело даже не в деньгах.

Лепс также сообщил, что у него нет там недвижимости, а приезжал он только на концерты.

«Если раздражает „Рюмка водки на столе“, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара. Не должны страдать спортсмены, люди культуры из-за того, что политики не могут договориться между собой. Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент, и я приеду, отвечу на их вопросы», — заявил певец.

1 ноября глава МИД республики Эдгар Ринкевич сообщил, что решение о включении в список было принято на основе «оценки служб безопасности и миграционного закона». Въезд артисту в Латвию запрещен на неопределенный срок.