  • Лепс пожалел о запрете на въезд в Латвию

    02 ноября 2019, 23:33

    Александра Каширина

    Российский певец Григорий Лепс заявил, что сожалеет оп попаданию в список персон нон грата в Латвии. Об этом он рассказал Русскому вещанию телеканала LTV7.
    Лепс пожалел о запрете на въезд в Латвию

    «Не то чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Мне жаль», — говорит Лепс.

    Лепсу запретили въезд в Латвию

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    Он пояснил, что расстраивается из-за того, что большая латвийская аудитория не сможет насладиться его творчеством. Певец отметил, что здесь дело даже не в деньгах.

    Лепс также сообщил, что у него нет там недвижимости, а приезжал он только на концерты.

    «Если раздражает „Рюмка водки на столе“, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара. Не должны страдать спортсмены, люди культуры из-за того, что политики не могут договориться между собой. Если властям Латвии будет угодно, они могут вызвать меня в любой момент, и я приеду, отвечу на их вопросы», — заявил певец.

    1 ноября глава МИД республики Эдгар Ринкевич сообщил, что решение о включении в список было принято на основе «оценки служб безопасности и миграционного закона». Въезд артисту в Латвию запрещен на неопределенный срок.