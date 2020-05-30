Лепс посоветовал «бедствующим артистам» работать и терпеть

Певец заявил, что жаловаться никому не надо. Лучше работать над собой.

«Я терплю, не плачу, все в порядке. Сережка Шнуров тоже не жалуется. В чем проблема?», — поинтересовался исполнитель.

Лепс отметил, что артисты такие же российские граждане, как и остальные. Поэтому никакой особой поддержки из-за своего «бедственного положения» они получать не должны.

«А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее», — пояснил свою мысль певец.

Он отметил, что если артисты действительно так страдают и им нужна помощь, то он готов бесплатно предоставить свою студию для записи.

«Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет» — подчеркнул он.

Иосиф Пригожин поддержал артистов, которые обратились в правительство за деньгами для выплаты зарплат своим сотрудникам. По закону, компании из пострадавших отраслей могут рассчитывать на средства в размере один минимальный размер оплаты труда на одного работника. Сам Пригожин тоже оказался в числе тех, кому одобрили получение средств. По его словам, он индивидуальный предприниматель и платит налоги.

Но после публичных жалоб продюсера на нехватку денег партия «Коммунисты России» решила помочь Пригожину и его супруге, певице Валерии. Они отправили посылку с двумя упаковками сухой лапши «Доширак». В пожелании они рекомендовали Пригожину попробовать работать на стройке или на заводе, а Валерию они решили отправить в уборщицы.