Знаменитости 22 апреля 2024, 16:50 Лепс поддержал идею изучать песни Shaman в школах Певец Лепс поддержал идею включить песни Газманова и Shaman в школьную программу РИА «Новости»

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Эстрадный певец Григорий Лепс полностью поддержал инициативу включить песни Ярослава Дронова, более известного как Shaman, и Олега Газманова в школьную программу в качестве примера современной патриотической композиции. Об этом он заявил в беседе с изданием «Комсомольская правда».

«Они оба великолепны! Я первый раз слышу о том, что их песни предложили изучать в школах, но хорошо к этому отношусь», — сказал певец.

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Лепс добавил, что, если его песни тоже включат в программу, он не будет возражать.

Его коллега, грузинский певец Сосо Павлиашвили, также поддержал данную инициативу. Он отметил, что считает важным, чтобы дети имели возможность слушать качественную душевную музыку наряду с тем, что они привыкли включать в наушниках.