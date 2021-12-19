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    19 декабря 2021, 08:30

    Лепс перед разводом подарил жене ювелирную фирму

    «КП»: Григорий Лепс перед разводом с Анной Шаплыковой подарил ей свой бизнес

    Александр Блинов

    Григорий Лепс с Анной Шаплыковой пока только собираются разводиться, но уже делят имущество, причем не только недвижимость, но и бизнес. Певец решил полностью отдать супруге свою компанию «Джи Эл Джуерли», которая выпускает ювелирные украшения. Об этом написал сайт kp.ru.

    Лепс перед разводом подарил жене ювелирную фирму

    По оценке СМИ, одной только недвижимости у Лепса и Шаплыковой на миллиард рублей. В браке они вместе нажили две квартиры в Москве в элитных домах, два больших особняка за городом, а еще земельный участок. Но дележке подлежат еще и несколько бизнес-проектов.

    Лепс успел учредить восемь компаний. Его бизнесы — это рестораны, магазины, продюсерский центр, оптика и не только. А перед разводом он решил отдать жене компанию, торгующую ювелиркой под его собственным брендом. Ассортимент весьма богатый: это и кольца, и цепи, и браслеты, и запонки. По данным издания, Лепс и Сайда Хусуев вышли из числа учредителей «Джи Эл Джуерли» 15 декабря. И теперь Шаплыкова — единственный владелец ООО.

    Отмечается, что жене Лепса достался не самый плохой бизнес. Выручка компании в 2020 году составила 18 миллионов рублей, при чистой прибыли в 3,2 миллиона.

    Адвокат супруги певца Оксана Якимова ранее рассказала, что решение пары о разводе было обоюдным и принято уже окончательно. Они остаются в хороших отношениях и будут вместе заниматься воспитанием троих детей.