Лепс перед разводом подарил жене ювелирную фирму

Григорий Лепс с Анной Шаплыковой пока только собираются разводиться, но уже делят имущество, причем не только недвижимость, но и бизнес. Певец решил полностью отдать супруге свою компанию «Джи Эл Джуерли», которая выпускает ювелирные украшения. Об этом написал сайт kp.ru.

По оценке СМИ, одной только недвижимости у Лепса и Шаплыковой на миллиард рублей. В браке они вместе нажили две квартиры в Москве в элитных домах, два больших особняка за городом, а еще земельный участок. Но дележке подлежат еще и несколько бизнес-проектов.

Лепс успел учредить восемь компаний. Его бизнесы — это рестораны, магазины, продюсерский центр, оптика и не только. А перед разводом он решил отдать жене компанию, торгующую ювелиркой под его собственным брендом. Ассортимент весьма богатый: это и кольца, и цепи, и браслеты, и запонки. По данным издания, Лепс и Сайда Хусуев вышли из числа учредителей «Джи Эл Джуерли» 15 декабря. И теперь Шаплыкова — единственный владелец ООО.

Отмечается, что жене Лепса достался не самый плохой бизнес. Выручка компании в 2020 году составила 18 миллионов рублей, при чистой прибыли в 3,2 миллиона.

Адвокат супруги певца Оксана Якимова ранее рассказала, что решение пары о разводе было обоюдным и принято уже окончательно. Они остаются в хороших отношениях и будут вместе заниматься воспитанием троих детей.