Лепс не исключил возможность снова завести детей | 360°

Знаменитости 18 октября 2022, 13:23 Лепс не исключил возможность снова завести детей РИА «Новости»

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Певец Григорий Лепс рассказал, что не против появления у него новых детей. Об этом сообщило издание «На Рублевке и На Новой Риге Life».

По данным ИА Nation News, полтора года назад исполнитель развелся с Анной Шаплыковой. Супруги были вместе 20 лет. Лепс уточнил, что они остались в хороших отношениях.

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«Мы прожили вместе с супругой, и это были самые счастливые годы в моей жизни», — поделился Лепс.

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Также он добавил, его дочь Инга родила ребенка, поэтому артист примерил на себя роль дедушки. Он не исключает, что у него еще могут появиться дети.

«Кто знает, может, у меня будут еще дети», — подчеркнул он.

Перед разводом Лепс и Шаплыкова начали делить имущество. Исполнитель отдал супруге свою ювелирную компанию «Джи Эл Джуерли». Также СМИ сообщили, что стоимость совместно нажитой недвижимости составила около миллиарда рублей. Супруги владели двумя квартирами в Москве в элитных домах, двумя загородными домами и земельным участком. Кроме того, Лепс открыл восемь компаний, в том числе, рестораны, магазины, продюсерский центр, оптику.