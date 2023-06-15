Знаменитости 15 июня 2023, 00:04 Лепс и Басков пообещали заплатить по миллиону за подбитые на Украине танки Abrams и Leopard РИА «Новости»

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Российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков предложили заплатить за каждый подбитый танк ВСУ. Об этом звезды сообщили на вечеринке Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума, написало издание StarHit.

К инициативе Лепса и Баскова планирует присоединиться телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. По его словам, присутствующие победители премии RU.TV свой денежный эквивалент, в размере миллиона каждый, передадут бойцам в зоне СВО.

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«Поэтому каждый подбитый, завоеванный танк, Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — заявил Киселев.

Лепс заявил, что будет помогать российским бойцам, пока «держит земля». Басков подчеркнул, что артисты готовы поддерживать военных не только творчеством и гражданской позицией, но и финансово. Певец отметил, что он и его коллеги хотят сделать все возможное, чтобы российские военные в зоне спецоперации знали — их подвиг важен для россиян.