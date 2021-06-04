Леопард из Приморья стал «крестником» Димы Билана

Певец Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда, которого назвал в свою честь. Сертификат артисту вручил Приморский национальный парк «Земля леопарда», сообщило РИА «Новости».

Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек. Певец стал хранителем пятнистого хищника под номером Leo 168M. Он назвал его своим настоящим именем — Виктор. Билан теперь сможет следить за жизнью леопарда, получать его новые снимки и узнавать факты из его жизни.

Леопарду Виктору около трех-четырех лет. Он обитает в южной части национального парка в долине реки Цукановка, расположенной недалеко от границы с Китаем. Молодого хищника на протяжении последних двух лет регулярно фиксируют фотоловушки.

Хранители дальневосточных леопардов — это своего рода «крестные» этих редких кошек, которые занимаются благотворительностью и участвуют в акциях по охране природы. Дима Билан таким образом пополнил ряд других звездных «опекунов», среди которых знаменитости, как Памела Андерсон и Стивен Сигал.

Очевидцы в Приморье ранее сняли дальневосточного леопарда, который решил прогуляться у частного подворья.

А в марте в нацпарке «Земля леопарда» на видео попала встреча краснокнижных леопардов с неизвестным зверем.