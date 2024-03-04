Знаменитости 04 марта 2024, 13:16 Леонтьев выдвинул условия для возвращения на российскую сцену Mash: Леонтьев заявил о готовности вернуться на большую сцену в России после СВО РИА «Новости»

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Валерий Леонтьев объявил об условиях для возобновления его выступлений на крупных площадках. Он готов петь на сцене исключительно в России и только после завершения специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash.

Артист признал, что с возрастом ему все сложнее сохранять имидж вечно молодого исполнителя. Шоу-балет и живое исполнение, к которым привыкли его поклонники, теперь дается 75-летнему Леонтьеву с трудом.

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Он опасается, что за рубежом концерт не соберет полный зал, и могут возникнуть технические проблемы во время выступления. Из-за этого он даже отменил крупный концерт в Дубае. Его смутила мысль о длительной подготовке к полноформатному шоу.

Артист оставил за собой лишь возможность участия в частных корпоративных мероприятиях за рубежом. Стоимость таких выступлений начинается от 100 тысяч долларов, причем все песни исполняются под фонограмму.

В январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на закрой вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей.