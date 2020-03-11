    11 марта 2020, 15:46

    Леонтьев перенес концерт в Подольске из-за травмы спины

    Дарья Морозова

    Певец Валерий Леонтьев перенес концерт в Подольске, который должен был состояться 8 марта. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на Instagram исполнителя.

    Артист рассказал, что сорвал спину, и попросил поклонников не обижаться на него.

    Также Леонтьев сообщил, что отмененный концерт состоится 11 марта, а все остальные пройдут по уже запланированному расписанию.

    «Я понимаю, что многие из вас приехали из других городов. Потратили деньги и время. Что не все смогут остаться до 11 марта… Но постарайтесь задержаться. И не злитесь на меня… Так устроена жизнь: человек предполагает, а Бог располагает», — написал певец в тексте поста.

    Поклонники поддержали Леонтьева и пожелали ему скорейшего выздоровления. Его администратор рассказал, что артист уже чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку.

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