Леонтьев перенес концерт в Подольске из-за травмы спины

Артист рассказал, что сорвал спину, и попросил поклонников не обижаться на него.

Также Леонтьев сообщил, что отмененный концерт состоится 11 марта, а все остальные пройдут по уже запланированному расписанию.

«Я понимаю, что многие из вас приехали из других городов. Потратили деньги и время. Что не все смогут остаться до 11 марта… Но постарайтесь задержаться. И не злитесь на меня… Так устроена жизнь: человек предполагает, а Бог располагает», — написал певец в тексте поста.

Поклонники поддержали Леонтьева и пожелали ему скорейшего выздоровления. Его администратор рассказал, что артист уже чувствует себя гораздо лучше и идет на поправку.

Ранее Филипп Киркоров похвалил группу Little Big, которая отправится представлять Россию на Евровидении. Он сказал, что их творчество дает «желание победы на этом конкурсе».