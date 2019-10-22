Леонов перед смертью назвал Стаффорда братом

Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым прошла в Подмосковье Подробнее

Леонов и Стаффорд дружили большую часть жизни. Несмотря на собственные проблемы со здоровьем, 89-летний Томас Стаффорд прилетел проститься со старым другом. Он также прилетал к нему, когда узнал, что Леонов при смерти.

«Американцы изучали русский язык, наши изучали английский язык, и во время полета предложили американцам говорить именно по-русски, а нашим по-английски, — рассказал Сергей Крикалев. — Чтобы гарантированно понимать сказанное. И с тех пор Леонов и Стаффорд, по большому счету, никогда больше не расставались. <…> все равно дружили, не обращая внимания на политические приливы, отливы. И в общем-то их дружба явилась примером для нас — мы шли по их стопам».

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Крикалев принимал участие в таких международных программах спустя 19 лет после Леонова. Русские космонавты тогда равнялись на старших коллег.

Космонавт рассказал и о приезде Стаффорда к Леонову перед смертью.

«Две-три недели назад Стаффорд прилетал сюда, в Россию — понимая, что Леонов уже очень плох… Последние слова Леонова Стаффорду были: „Ты мой брат, я тебя люблю“», — поделился Крикалев.

Космонавт также отметил, что Томас Стаффорд усыновил русских детей, одного из которых назвал Алексеем в честь друга.