Леониду Куравлеву диагностировали тяжелое поражение мозга

Известному советскому и российскому актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Источники в медицинских кругах рассказали kp.ru, что вмешательство прошло успешно, ему вывели трубку для питания. Однако теперь стало известно, что у артиста также диагностировали тяжелое поражение мозга — цереброваскулярную болезнь (ЦВБ).

По данным издания, этот недуг приводит к нарушению кровообращения головного мозга. Из-за этого может ухудшиться память и координация движений. На последней стадии болезнь может привести к инсульту.

Кроме ЦВБ, врачи диагностировали у Леонида Куравлева хроническую ишемию головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром.

«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи», — рассказал изданию источник в здравоохранении.

Ранее стало известно, что прославленный артист попал в больницу в Коммунарке с пневмонией. Врачи подтвердили ее вирусную природу, однако тесты на коронавирус у актера оказались отрицательными. Его сын заверил, что ковида у Куравлева нет, а также пообещал дать подробности о состоянии отца позже.