СМИ: Леониду Якубовичу поставили кардиостимулятор

74-летнему шоумену и телеведущему Леониду Якубовичу понадобилась помощь врачей. Как узнали СМИ, мужчине поставили кардиостимулятор.

Как стало известно «РЕН ТВ», Якубович сам обратился в медучреждение из-за проблем со здоровьем.

По данным издания, Якубовичу сделали операцию и уже на следующий день отпустили домой. Он наблюдается у врачей амбулаторно.

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло после отпуска Подробнее

В начале осени у Якубовича были проблемы с ногами. Он получил травму колена, когда отдыхал в Черногории и оказался в инвалидном кресле.

Якубовичу 74 года. Он является руководителем и бессменным ведущим телепрограммы «Поле чудес» на Первом канале. Кроме того, Якубович снимался в десятках фильмов. Является обладателем престижных телевизионных наград, в том числе ТЭФИ, Премии союза журналистов. В 2002 году получил звание Народного артиста России.