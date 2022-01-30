Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Похороны народного артиста РСФСР Леонида Куравлева пройдут во вторник, 1 февраля. Об этом в Союзе кинематографистов сообщили РИА «Новости».

Наиболее вероятно, что Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее источник ТАСС в сфере культуры, знакомый с пожеланиях близких актера, сообщил, что Куравлев будет похоронен в родственном захоронении.

Леонида Куравлева не стало в воскресенье, 30 января. Артисту было 85 лет. В первых числах января стало известно о его госпитализации в больницу в Коммунарке, куда его положили с воспалением легких, но коронавирус не нашли. Через три недели, 22 января, артиста выписали из Коммунарки перевели на реабилитацию в другое медучреждение.

Куравлев сыграл в кино более 200 ролей, самыми известными фильмами с ним стали «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многих других. Ранее «360» подробно рассказал о творческом пути актера.

Своими воспоминаниями о Куравлеве с «360» поделились его коллеги. Лев Прыгунов назвал Куравлева самым гениальным русским актером. Лариса Лужина надеялась, что он выкарабкается, и проживет еще хотя бы пару лет.