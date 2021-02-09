Леонид Куравлев стал затворником после смерти жены

Актер Леонид Куравлев, главный герой советского фильма «Афоня», стал затворником и почти перестал выходить на связь с близкими. Об этом друзья артиста рассказали в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Народный артист РСФСР после того, как в 2012 году умерла его жена Нина Васильева, окончательно стал затворником и порвал все свои связи, перестав отвечать на звонки. Друзья актера сообщили, что если раньше Куравлев периодически выходил в свет, то теперь уже почти ни с кем не общается.

Художник Никас Сафронов, который является близким другом артиста, признался, что в последний раз виделся с ним около полутора лет назад. Он подтвердил, что Куравлев живет в затворничестве.

«Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая», — признал художник.

В июне 2020 года стало известно, что Куравлев выбрал себе место для погребения. Артист изъявил желание, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище, там же, где покоится его жена, вместе с которой они прожили в браке более 50 лет.