  • Леонид Ярмольник: Зеленский пустит артистов на Украину, «если его не сожрут с потрохами»

    15 октября 2019, 20:30

    Анастасия Карпеева

    Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину. Актер, кинорежиссер и продюсер Леонид Ярмольник считает, что украинский лидер Владимир Зеленский справится с этой задачей, «если его не сожрут с потрохами». Об этом сообщил сайт «Царьград».

    Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

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    Леонид Ярмольник заявил, что не стоит стесняться списка, в который внесли Наташу Королеву. По словам актера, у него похожая ситуация.

    «У меня дедушка и бабушка тоже в Киеве похоронены. Все это очень похоже. Я думаю, что все это скоро закончится само по себе. Комментировать это не имеет никакого смысла», — сказал продюсер.

    Он отметил, что сам не собирается возвращаться на Украину до тех пор, пока в стране не наведут порядок. По его словам, Владимир Зеленский — порядочный человек, который должен со всем справиться.

    «Я думаю, что Зеленский разберется с этим, он же нормальный человек, вот и все. Я и сам туда не поеду, пока там не наведут порядок, пока что-то не изменится. А то, что изменится, я надеюсь. Поскольку я знаю Володю Зеленского, мы с ним много работали вместе, и он замечательный порядочный человек. Если его, что называется, не сожрут на этой Украине с потрохами и со всем, то он со всем справится», — заключил Леонид Ярмольник.