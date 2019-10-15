Леонид Ярмольник: Зеленский пустит артистов на Украину, «если его не сожрут с потрохами»

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину Подробнее

Леонид Ярмольник заявил, что не стоит стесняться списка, в который внесли Наташу Королеву. По словам актера, у него похожая ситуация.

«У меня дедушка и бабушка тоже в Киеве похоронены. Все это очень похоже. Я думаю, что все это скоро закончится само по себе. Комментировать это не имеет никакого смысла», — сказал продюсер.

Он отметил, что сам не собирается возвращаться на Украину до тех пор, пока в стране не наведут порядок. По его словам, Владимир Зеленский — порядочный человек, который должен со всем справиться.

«Я думаю, что Зеленский разберется с этим, он же нормальный человек, вот и все. Я и сам туда не поеду, пока там не наведут порядок, пока что-то не изменится. А то, что изменится, я надеюсь. Поскольку я знаю Володю Зеленского, мы с ним много работали вместе, и он замечательный порядочный человек. Если его, что называется, не сожрут на этой Украине с потрохами и со всем, то он со всем справится», — заключил Леонид Ярмольник.