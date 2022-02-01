Леонид Ярмольник рассказал, почему не выражает соболезнования публично после смерти коллег

Леонид Ярмольник рассказал, что никогда не приносит соболезнования публично после смерти коллег, поскольку не хочет «пиариться» на этом. Так артист ответил РИА ФАН на просьбу прокомментировать смерти Виктора Мережко и Леонида Куравлева.

«Я не умею и не хочу [приносить соболезнования] — это практически бессмысленно. Я всегда стараюсь воздерживаться. По поводу Виктора Мережко. Естественно, я его знал, но мы никогда не работали вместе, просто были знакомы. Я не думаю, что я тот человек, который должен как-то это комментировать. Это всегда выглядит так — кого-то не стало, а мы пиаримся на этом. Я к этому отношусь по-своему. Мои соболезнования такие, как у всех», — сказал Ярмольник.