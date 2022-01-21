Леонид Ярмольник назвал свой самый дорогой подарок

Актер Леонид Ярмольник рассказал о самом ценном из когда-либо преподнесенных ему подарке — это автомобиль «Победа», подаренный женой. Дело в том, что с этой машиной у актера связаны детские воспоминания, написало Ura.ru.

Ярмольник рассказал, что за руль «Победы» он впервые сел, когда был еще школьником, и именно тогда эта машина запала ему в душу.

«Жена, зная об этом, подарила мне ее на юбилей, я машину восстанавливал, автомобиль жив и находится на ходу. Зимой на „Победе“ ездить нельзя, потому что она, так скажем, для хорошей погоды, для хорошей видимости», — сказал актер.