Леонид Якубович сел в инвалидное кресло после отпуска

Телеведущий Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле после отпуска, где он травмировал ногу. 74-летний ведущий неудачно вылез из бассейна.

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Народный артист России Леонид Якубович отдыхал в Черногории. Когда он в очередной раз вылезал из бассейна, ударился коленом. Представитель ведущего программы «Поле чудес» сообщил подробности.

— Ударился коленом. Так как не было возможности сделать рентген, то подстраховались, чтобы он не наступал. Колено вздулось, боялись, что перелом. Но все нормально, вчера сразу же повезли его, сделали рентген. Ничего там особого нет, так что будет бегать скоро, — рассказал Анатолий Борисович.

Представитель ведущего добавил, что Леонид Аркадьевич чувствует себя нормально. Колено все еще распухшее, но в течение 3-4 дней ситуация должна нормализоваться.