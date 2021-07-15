Леонид Агутин рассказал, почему не смог получить Grammy за свой хит

Знаменитая песня Just a rainy day российского певца Леонида Агутина не смогла заполучить престижную в области коммерческой музыки награду Grammy. Музыкант рассказал, почему так случилось. Об этом сообщил МК со ссылкой на интервью артиста.

Несмотря на то, что прорваться на латинском Grammy музыканту не удалось, удача улыбнулась Агутину немного позже. Певец узнал, что попал в long list основного Grammy с композицией Just a rainy day. Стоит отметить, что в создании этой песни принимал участие легендарный гитарист Al Di Meola, а текст написал продюсер Алекс Сино, рассказал «Политэксперт».

Поклонники артиста внимательно следили за тем, возьмет ли Just a rainy day награду. Однако песни не удалось пройти в short list.

«Оно и понятно. Grammy — премия коммерческой музыки, то есть изначально успешной у массовой аудитории. Без миллиарда просмотров нечего там делать», — рассказал Агутин.

Эта композиция вошла в альбом La Vida Cosmopolita, выпущенный в 2020 году. Он получил множество наград в разных странах мира. В США, например, он завоевал премию Song Writers, аналог российской «Песни года».