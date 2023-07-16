Знаменитости 16 июля 2023, 15:01 Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении в Швейцарии Певец Агутин назвал провальным выступление на джазовом фестивале в Швейцарии РИА «Новости»

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Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Монтре. Музыкант отметил, что местная публика не оценила композиции и попросила исполнить его хит «Оле-Оле», сообщило издание «Вечерний курьер».

Днем 16 июля Агутину исполнилось 55 лет. Он рассказал, что в его карьере были и взлеты, и падения. Одно из них случилось в Швейцарии, где он выступил на одной сцене с известным гитаристом — они подготовили сложную программу, но публика не оценила их аранжировки. Артиста попросили исполнить песню «Оле-Оле».

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«Вот тогда и началось настоящее шоу», — заявил Леонид Агутин.

По его словам, в тот момент он был раздосадован, но хит по просьбе зрителей исполнил. Артист добавил, что у всех музыкантов есть номера, которые оценят далеко не все поклонники.

Леонид Агутин и Анжелика Варум анонсировали выступление в Краснодаре 13 и 14 сентября. Местные активисты потребовали отменить концерт — их возмутил тот факт, что критиковавший спецоперацию певец продолжает зарабатывать на россиянах.