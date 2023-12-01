01 декабря 2023, 04:47
Леонид Агутин рассказал, куда и почему пропала его жена Анжелика Варум
Певец Агутин заявил, что его жена Анжелика Варум не любит публичные мероприятия
Певица Анжелика Варум редко появляется на публике последние два года. Чем сейчас занимается и как живет исполнительница хита «Городок», рассказало издание News.ru.
Муж артистки и по совместительству ее коллега по цеху Леонид Агутин признался, что его жена не любит публичные мероприятия и старается их не посещать. По его словам, он и сам не ходил бы на них, однако должен, потому что отвечает «за многие вещи».
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Впервые за долгое время Варум вышла на сцену в ноябре этого года. Она вместе с супругом исполняла песни на концерте в Казахстане.
После начала специальной военной операции артистка в соцсетях призвала обе стороны к мирным переговорам. Вокалистка выступила против происходящего и продублировала пост на украинском языке. Потом появились слухи, что звезда с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.
«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике», — заявил тогда он.
Вокалист подчеркивал, что никогда не отправлял средства на нужды украинской армии.
Ранее Леонид Агутин рассказал о провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен и попросила его исполнить хит «Оле-Оле».
Музыка
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