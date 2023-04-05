Знаменитости 05 апреля 2023, 04:59 Леонардо ДиКаприо выступил свидетелем в суде по делу о многомиллиардном мошенничестве Guardian: ДиКаприо рассказал в суде о знакомстве с подозреваемым в мошенничестве Джхо Лоу Кинопоиск

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Голливудская звезда Леонардо ДиКаприо выступил в суде свидетелем по делу о многомиллиардном мошенничестве против бизнесмена Джхо Лоу. Подробности опубликовала газета The Guardian.

Издание отмечает, что фигуранта дела обвиняют в организации международной аферы по отмыванию денег. По данным следствия, Лоу похитил и государственного инвестиционного фонда Малайзии миллиарды долларов. Рэпера Праса Мишеля обвиняют в пособничестве и соучастии.

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«Прокуратура утверждает, что с июня по ноябрь 2012 года Лоу приказал перевести более 21,6 миллиона долларов Мишелю от иностранных организаций, чтобы передать деньги на президентские выборы 2012 года», — сказано в документах дела.

Следствие установило, что подозреваемый дарил голливудскому актеру ДиКаприо дорогие подарки, устраивал для него вечеринки в разных странах. Также Лоу спонсировал съемки картины «Волк с Уолл-стрит», где ДиКаприо сыграл главную роль. Актер сообщил, что познакомился с бизнесменом в ночном клубе.