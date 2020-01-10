Леонардо Ди Каприо перевел 3 млн долларов на тушение пожаров в Австралии

Деньги, переведенные актером, направят на помощь местным жителям, пострадавшим от огня, а также на спасение лесов и их восстановление. «Известия» напомнили, что пожары в Австралии продолжаются на протяжении трех месяцев.

Дым от стихийного бедствия уже дошел до нескольких стран: Новой Зеландии, Аргентины и Чили.