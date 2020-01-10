10 января 2020, 11:06
Леонардо Ди Каприо перевел 3 млн долларов на тушение пожаров в Австралии
Группа «Земляной Альянс» пожертвовала три миллиона долларов на спасение Австралии от пожаров. Одним из основателей этой экологической группы является актер Леонардо Ди Каприо, написала Газета.ru.
Деньги, переведенные актером, направят на помощь местным жителям, пострадавшим от огня, а также на спасение лесов и их восстановление. «Известия» напомнили, что пожары в Австралии продолжаются на протяжении трех месяцев.
Дым от стихийного бедствия уже дошел до нескольких стран: Новой Зеландии, Аргентины и Чили.