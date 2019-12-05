«Леонард» из «Теории большого взрыва» стал отцом

Галэкси выразил благодарность поклонникам за поддержку.

«С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Благодарим всех за любовь и поддержку», — сказал артист.

Мамой Эйвери стала подруга актера 22-летняя Алайна Мейер. Пара состоит в отношениях с сентября 2018 года, написал портал «Дни.ру».

Галэки стал звездой благодаря роли в американском ситкоме «Теория большого взрыва». Сериал шел на протяжении 12 лет, завоевав за это врем любовь миллионов зрителей по всему миру.