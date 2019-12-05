«Леонард» из «Теории большого взрыва» стал отцом
Американский актер Джонни Галэки, известный по роли Леонарда Хофстедтера в сериале «Теория большого взрыва», впервые стал отцом. Артист сообщил, что малыш получил имя Эйвери, пишет портал Super.ru.
Галэкси выразил благодарность поклонникам за поддержку.
«С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Благодарим всех за любовь и поддержку», — сказал артист.
Мамой Эйвери стала подруга актера 22-летняя Алайна Мейер. Пара состоит в отношениях с сентября 2018 года, написал портал «Дни.ру».
Галэки стал звездой благодаря роли в американском ситкоме «Теория большого взрыва». Сериал шел на протяжении 12 лет, завоевав за это врем любовь миллионов зрителей по всему миру.