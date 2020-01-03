«Ленинград» воссоединится для выступления на Коачелле

«Я в апреле буду на Коачелле. Предыдущий год пахал как лось. Заработал честно на качели, даже скидываться с кем-то не пришлось», — написал артист в соцсети.

На фестивале группировка «Ленинград» единственная будет представлять Россию. Коллектив выступит 12 и 19 апреля, следует из размещенных на официальном сайте фестиваля информационных материалов. В фестивале также примут участие такие именитые артисты как Фрэнк Оушен, Том Йорк, Лана дель Рей, Кельвин Харрис.

Источник фото: Coachella

Коачелла — это трехдневный музыкальный фестиваль, который проводит компания Goldenvoice. Фестиваль организовывают в городе Индио, штат Калифорния. Форум считается одним из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и в мире. Первый фестиваль организовали в 1999 году. В рамках музыкального форума также проводят художественные выставки и выставки скульптур.