«Ленинград» определился с датой последнего концерта

Последнее выступление Сергея Шнурова и его группировки «Ленинград» состоится 31 декабря. До этого многие считали, что последним был концерт в Санкт-Петербурге, который прошел 12 октября.

«У нас никогда не было информации о том, что концерт 12 октября в Санкт-Петербурге будет последним. Мы всегда имели в виду, что этот год станет завершающим для группировки», — сказал РИА «Новости» концертный директор группировки «Ленинград» Дмитрий.

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Он отметил, что шоу в октябре стало последним в «Стадионном туре», в рамках которого артисты выступали на площадках, где проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году. Теперь группа дает обычные концерты. По словам Дмитрия, с 23 ноября группировка выступит в Минске, Челябинске, Воронеже, Уфе и Перми.

Последний концерт команды пройдет 31 декабря в Санкт-Петербурге, днем ранее Шнуров выступит в Москве. Цены на билеты будут начинаться от 20 тысяч в столице, и от 120 тысяч — за возможность встретить Новый год в компании артистов в Петербурге.