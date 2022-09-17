«Ленфильм» назвал предполагаемую дату прощания с режиссером Масленниковым | 360°

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«Ленфильм» назвал предполагаемую дату прощания с режиссером Масленниковым

«Ленфильм»: прощание с режиссером Масленниковым состоится в конце недели

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Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в конце недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Ленфильм».

В студии уточнили, что пока данные предварительные.

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«Оно (прощание — прим. ред.) пройдет в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Федоровича на Северном кладбище», — уточнили в пресс-службе.

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Там же похоронена мать Масленникова.

Оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, который дружил с погибшим, рассказал, что причиной смерти режиссера стал именно возраст. Масленникову был почти 91 год, подчеркнул Калинин.

ИА Nation News напомнило, что режиссер известен такими работами, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня» и «Пиковая дама». Всего он принимал участие в создании более 30 кинопроектов.

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