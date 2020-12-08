«Лене захотелось войны»: Петросян раскрыл подробности развода со Степаненко

По словам Петросяна, сначала он предлагал супруге разойтись мирно. Причин для развода за 33 года совместной жизни накопилось достаточно.

«Я говорил: буду помогать тебе во всем, давай тихо-мирно. Отпусти ты меня. Но Лене захотелось войны», — рассказал юморист.

Он подчеркнул, что даже не представлял тот уровень скандала, который будет сопровождать весь бракоразводный процесс. Петросян заявил, что ошибся, когда поверил в честный и покладистый характер бывшей супруги.

По его словам, пережить развод ему помогли поклонники, которые были уверены, что льющаяся отовсюду грязь к нему не пристанет. Артист заявил, что больше всего ему жаль дуэт со Степаненко, который он долго пытался сохранить, несмотря на охлаждение отношений.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. Заявление о расторжении брака подала супруга артиста. Бракоразводный процесс сопровождался публичными скандалами во время раздела имущества на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Степаненко требовала от суда передать ей 80% активов, Петросян настаивал на разделе имущества поровну.

После оформления развода Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая в марте родила ему сына.