Лена Ленина назвала реальную причину развода Николаева и Королевой

Писательница и предприниматель Лена Ленина назвала реальную причину развода певицы Наташи Королевой и композитора Игоря Николаева. Она рассказала, что расставание произошло из-за измены со стороны женщины.

«Игорь вернулся домой и, по классике жанра, застал молодую жену с любовником. Понять можно каждого из участников этого конфликта. Наташе было трудно устоять перед красавцем, очень обаятельным Тарзаном. Но Игорь — человек такой тонкой душевной организации, поэтому измена стала для него очень большой травмой», — рассказала Ленина.

Она также порадовалась, что композитор смог пережить предательство любимого человека, вновь женился и у него растет прекрасный ребенок.

«Но тем не менее мне всегда жалко творческих людей, особенно людей публичных, с которыми партнеры поступили как слоны в посудной лавке. Потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — подчеркнула писательница.

В этой связи Ленина вспомнила и о других громких разводах и разрывах. В частности, она положительно оценила решение футболиста Андрея Аршавина оставить мать трех своих детей Юлию Барановскую, сообщив ей об этом по телефону. Писательница назвала такой способ расставания «интеллигентным».

А вот развод певицы и телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова Ленина отнесла к чемпионам по «некрасивости».

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