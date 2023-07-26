26 июля 2023, 22:40
Лена Ленина назвала брак Мика Джаггера жертвой, которую он принес ради молодой возлюбленной
Британский музыкант Мик Джаггер недавно снова женился, на этот раз его избранницей стала девушка, которая младше его на 43 года. По мнению писательницы и предпринимательницы Лены Лениной, брак для рокера — это та жертва, которую он готов принести, чтобы быть с молодой возлюбленной, сообщило ИА НСН.
По ее словам, Мик Джаггер не наивный старичок. Он отдает себе отчет, что связь с такой молодой женщиной взаимовыгодна и основана не только на любви. Музыканту хочется проводить время с молодой и красивой избранницей, в она в свою очередь получает славу и деньги.
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«Брак — это просто еще одна жертва, которую он приносит своей очередной любимой девушке. Надеюсь, у него хорошие адвокаты», — отметила Лена Ленина.
Она добавила, что за плечами Джаггера столько браков, что он мог бы разориться, если бы не подписывал со своими женами крепкие контракты.
Свадьбы
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