Знаменитости 26 июля 2023, 22:40 Лена Ленина назвала брак Мика Джаггера жертвой, которую он принес ради молодой возлюбленной

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Британский музыкант Мик Джаггер недавно снова женился, на этот раз его избранницей стала девушка, которая младше его на 43 года. По мнению писательницы и предпринимательницы Лены Лениной, брак для рокера — это та жертва, которую он готов принести, чтобы быть с молодой возлюбленной, сообщило ИА НСН.

По ее словам, Мик Джаггер не наивный старичок. Он отдает себе отчет, что связь с такой молодой женщиной взаимовыгодна и основана не только на любви. Музыканту хочется проводить время с молодой и красивой избранницей, в она в свою очередь получает славу и деньги.

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«Брак — это просто еще одна жертва, которую он приносит своей очередной любимой девушке. Надеюсь, у него хорошие адвокаты», — отметила Лена Ленина.

Она добавила, что за плечами Джаггера столько браков, что он мог бы разориться, если бы не подписывал со своими женами крепкие контракты.

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