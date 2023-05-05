Знаменитости 05 мая 2023, 12:54 «Лена, беги!» Стало известно, как Блиновскую пытались предупредить о задержании «112»: блогеру Блиновской перед задержанием пришло СМС с текстом «Лена, беги!» Соцсети

Читать 360tv в

Блогера Елену Блиновскую предупреждали о планируемом задержании, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, ночью создательнице «Марафона желаний» прислали сообщение с текстом «Лена, беги!».

Предупредить Блиновскую попытался ее знакомый. После этого блогер, которая собиралась улететь в Ташкент, изменила маршрут и направилась в сторону Белоруссии. В Смоленской области ее задержали.

Реклама

Источники издания отметили, что следователи знают, кто отправил СМС. Этот человек не имеет отношения к правоохранительным органам, поэтому привлечь его к ответственности за разглашение служебных данных не получится. В органах проводят проверку — там хотят вычислить силовика, слившего информацию.

Против Елены Блиновской возбудили уголовное дело — ее заподозрили в уклонении от уплаты налогов, а также в легализации средств в особо крупном размере. Во время допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщили в СК. По решению Пресненского суда Москвы, до 26 июня создательница «Марафонов желаний» проведет под домашним арестом.