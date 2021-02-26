Легостаев назвал новый альбом Земфира поводом обратиться к психотерапевту

Музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал новый альбом Земфиры под названием «Бордерлайн». Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он отметил, что новые песни соответствуют современным тенденциям. В них стало меньше слов и больше музыки, но при этом они не потеряли свою целостность, считает критик.

«Какие-то из них могут рассматриваться как веский повод побеседовать с психоаналитиком, что совершенно нормально для поэта и автора», — добавил Легостаев.