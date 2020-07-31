«Легла для профилактики». Дочь подтвердила госпитализацию народной артистки Екатерины Жемчужной

В Сети распространилась информация о том, что народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу. Ее дочь Ольга Жемчужная рассказала «360», что мама просто проходит профилактическое обследование.

«Все хорошо, она для профилактики легла на обследование», — рассказала дочь артистки.

Информацию о том, что Жемчужная госпитализирована сообщил «Пятый канал». По сведениям от СМИ, артистке стало плохо из-за давления. Также источник канала рассказал, что женщина уже несколько дней жаловалась на свое самочувствие.

Артистка родилась в 1944 году в Тульской области и после школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Позже она перешла в театр «Ромэн». Она известна российскому зрителю по фильмам «Карнавал», «Королева Марго», «Кармелита» и «Цыганское счастье». Звание народно артиста России Жемчужная получила в 1999 году.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации певца и композитора Юрия Антонова. По данным журналистов, у артиста были проблемы с ногой и его пришлось прооперировать.