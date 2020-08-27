Легкоступова мечтала о домике на берегу океана

Музыкальная исполнительница хотела в будущем обзавестись своим домом на берегу Атлантического океана.

«Думаю, все самое интересное у меня еще впереди. У меня хороший возраст. Уже никому ничего не должен, пора кайфовать от жизни», — говорила Легкоступова.

Однако она призналась, что никак не может начать осознавать «здесь и сейчас». Певица страдала, что не может заниматься профессией в полную силу. Из-за этого знаменитость относила себя к разряду «сбитых летчиков».

«Называйте как угодно, плевать я на это хотела. Знаю, что я хорошая певица», — добавила она.

Перед смертью Легкоступова пребывала в глубочайшей депрессии. Она пыталась самостоятельно выбраться из этого состояния, лечилась прогулками, самовнушением, музыкой. Тем не менее исполнительница сама себя не узнавала.

«Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол, и я не знаю, как выбираться из этого угла…» — призналась Легкоступова.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в 54 года. За несколько дней до смерти она попала в больницу с многочисленными травмами, после впала в кому. По словам мужа исполнительницы, яхтсмена Юрия Фирсова, певица сильно ударилась головой при падении в ванной.

Легкоступову похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Звезду кремировали после церемонии прощания. Исполнительницу положили в белый гроб, окруженный подсолнухами.