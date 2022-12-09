Эксклюзив 09 декабря 2022, 18:37 «Легкие не повреждены». Композитор Эдуард Артемьев попал в больницу с коронавирусом Композитор Эдуард Артемьев заявил, что врачи вовремя выявили у него коронавирус РИА «Новости»

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Известный композитор Эдуард Артемьев попал в одну из московских больниц. У него диагностировали ковид. В беседе с «360» Артемьев отметил, что чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя превосходно. Как обычно. Легкие не повреждены, вовремя врачи успели заметить», — сказал он.

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Артемьев сообщил, что в больницу его привезли в четверг, 8 декабря. Под присмотром медиков он пробудет три-четыре дня. Свое состояние здоровья композитор оценил как хорошее.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что поражение легких Эдуарда Артемьева составляет 30%. По словам источника, состояние его здоровья также осложнилось многочисленными хроническими патологиями.

Артемьев недавно отметил свой 85-летний юбилей концертом в Государственном Кремлевском дворце. Он является автором музыки к фильмам режиссеров Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова, Сергея Говорухина и других.

В 2022 году композитора удостоили звания Героя Труда России.