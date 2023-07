Знаменитости 21 июля 2023, 18:29 Легендарный певец Тони Беннетт умер в возрасте 96 лет Associated Press сообщило о смерти певца Тони Беннетта Публичное достояние

Знаменитый американский эстрадный певец Тони Беннетт (Энтони Доминик Бенедетто) скончался на 97-м году жизни. О смерти артиста сообщило Associated Press со ссылкой на публициста Сильвию Вайнер.

По данным Variety, в 2016 году у певца диагностировали болезнь Альцгеймера. Это не помешало ему еще почти пять лет выступать и записывать альбомы.

Свой творческий путь Беннетт начал еще в то время, когда работал на низкооплачиваемых работах. Он выступал в ночном клубе в Нью-Джерси.

В 1946 году он взял себе псевдоним, под которым завоевал мировую славу. Первым успешным хитом Беннета стала песня Because of You, которую он исполнил в 1951 году. Среди других знаменитых произведений артиста — Rags to Riches, Cold и Cold Heart.

В 1963 году на церемонии «Грэмми» его хит I Left My Heart in San Francisco удостоили премии сразу в двух номинациях — «Лучшая запись» и «Лучший мужской вокал».