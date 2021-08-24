Легенда «Рейнджерс» Род Жильбер умер. Ему было 80 лет

Лучший бомбардир в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» и член Зала хоккейной славы Род Жильбер умер. Мужчине было 80 лет. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на сайт клуба.

При этом причины смерти спортсмена не уточняются, передали «Известия».

«Я глубоко опечален кончиной Рода Жильбера — одного из величайших рейнджеров, когда-либо игравших за наш клуб, и одного из величайших послов хоккея. Хотя его достижения на льду по праву сделали его членом Зала славы, именно его любовь к «Рейнджерс» и жителям Нью-Йорка вызвала расположение болельщиков и навсегда принесла ему титул «Мистер Рейнджер», — заявил владелец хоккейного клуба Джеймс Долан.

Спортсмен родился 1 июля 1941 года. Он выступал за за клуб «Рейнджерс» на протяжении 18-ти лет (1960–1978-е годы). За свою карьеру он забиль больше всего голов в клубе — 406. Ему удалось набрать 1021 очко. При этом Род Жильбер установил 20 командных рекордов. Также спортсмен являлся восьмикратным участником Матча всех звезд НХЛ.